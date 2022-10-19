Какие головные уборы сейчас в моде

Шляпы сейчас, безусловно, занимают важное место в мире моды. От шляп с ободком до беретов — каждый найдет для себя подходящий стиль. Вот наша подборка лучших головных уборов, которые согреют вас и сделают стильной этой зимой.

Шапки с ободком — обязательный элемент любого зимнего гардероба. Они не только согревают голову, но и отлично смотрятся с любой одеждой. Наденьте их с джинсами и свитером для повседневного образа или с пальто и шарфом для более изысканного образа.

Береты — еще один популярный выбор в этом сезоне. Этот шикарный французский стиль идеально подходит для придания элегантности любому наряду. Наденьте их с джинсами и футболкой, или нарядить их в пальто и туфли на каблуках.

Если вы ищете что-то более уникальное, попробуйте фетровую шляпу. Этот фасон шляпы в последние годы возвращается и является идеальным способом придать индивидуальность вашему наряду. Наденьте ее с джинсами и свитером или с платьем и ботильонами для создания стильного образа.

Какой бы стиль вы ни выбрали, не забудьте дополнить его подходящей шапкой этой зимой. Среди множества вариантов вы обязательно найдете идеальный для вашего стиля. Оставайтесь в тепле и выглядите великолепно в этом сезоне с идеальной шапкой.